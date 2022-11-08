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Teknoloji

UUİ'ye gönderilen kargo mekiğinde beklenmedik arıza meydana geldi

NASA ile ABD merkezli uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilen Cygnus kargo aracında arıza meydana geldiği bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 08.11.2022
UUİ'ye gönderilen kargo mekiğinde beklenmedik arıza meydana geldi

Ankara

İçerisinde uzay araştırmalarında kullanılacak ekipmanın yanı sıra UUİ mürettebatı için gerekli malzemenin bulunduğu 4 ton yük taşıyan Cgynus kargo aracı dün sabah ABD’nin Virginia eyaletinden gönderildi.

ABD Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, yarın UUİ’ye varması beklenen aracın güneş enerjisi sağlayan iki tertibatından yalnızca birinin açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Northrop Grumman şirketinin arızanın nedenini belirlemek için tertibatın işleyişine ilişkin veri topladığı aktarıldı.

Öte yandan, yaşanan aksaklığa rağmen Cgynus’un planlanan saatte UUİ’ye varması için yeterli enerjiye sahip olduğu kaydedildi.

İnsansız kargo aracının, fırlatma işlemi sırasında kapalı duran güneş tertibatları daha sonra açılarak yuvarlak bir pervane şeklini alıyor.

UUİ'ye gerekli malzemeyi taşıyan Cgynus kargo mekiği tekrar Dünya'ya dönmüyor.

İstasyondan ayrılmadan önce burada üretilen atık maddelerin yüklendiği kargo aracı Dünya atmosferinde yanarak yok oluyor.

UUİ'de 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında UUİ'ye personel taşımak üzere Amerikan Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.

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