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Teknoloji, Yapay zeka

Üretken yapay zekada en çok kullanım Çin'de, en iyi entegrasyon ABD'de

ChatGPT ve benzeri yapay zeka modelleri ile yaygınlaşan üretken yapay zeka en çok Çin'de kullanılırken, yapay zekayı işletmelere en başarılı şekilde entegre eden ülke ise ABD oldu.

Abdulkadir Günyol  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Üretken yapay zekada en çok kullanım Çin'de, en iyi entegrasyon ABD'de

İstanbul

AA muhabirinin SAS ve Coleman Parkes Research şirketleri tarafından yapılan araştırmadan derlediği bilgilere göre, işletmelerin ve organizasyonların üretken yapay zeka (Generative AI) kullanımı artıyor.

Araştırmaya göre, üretken yapay zeka kullanımında Çin zirvede yer alıyor. Çin'deki kuruluşların yüzde 83'ü, iş yerlerinde üretken yapay zekayı kullandığını belirtiyor. Listede 2. sırayı ise yüzde 70'lik kullanım oranı ile Birleşik Krallık alırken, yüzde 65 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 3. ve yüzde 63 ile Avustralya 4. sırada bulunuyor.

Yapay zekanın tam anlamıyla işletmelere entegre edilmesinde ise ABD, Çin'in önünde yer alıyor. ABD listede yüzde 24 ile ilk sırada bulunurken, onu yüzde 19 ile Çin ve yüzde 11 ile Birleşik Krallık takip ediyor. Bölgeler bazında bakıldığında Kuzey Amerika yüzde 20, Asya-Pasifik yüzde 10, Latin Amerika yüzde 8, Kuzey Avrupa yüzde 7 ve Güney Batı ve Doğu Avrupa yüzde 7 ile üretken yapay zekayı tam anlamıyla en çok kullanan bölgeler olarak sıralanıyor.

Üretken yapay zekayı en çok bankacılık kullanıyor

Üretken yapay zekayı tam anlamıyla uygulayan sektörler arasında bankacılık yüzde 17 ile zirvede yer alırken, telekomünikasyon ve haberleşme yüzde 15, sigorta yüzde 11, yaşam bilimleri yüzde 11, profesyonel hizmetler yüzde 11, perakende yüzde 10, kamu sektörü yüzde 9, sağlık yüzde 9, üretim yüzde 7 ve enerji yüzde 6 oranıyla öne çıkıyor.

Öte yandan, araştırmaya göre en büyük sorunlardan bir tanesi olarak üretken yapay zekanın tam anlaşılmaması ön plana çıkıyor. 10 yöneticiden 9'u üretken yapay zekayı tam anlamadığını ve gelecek potansiyeli konusunda tam bilgi sahibi olmadığını belirtirken, yöneticilerin sadece yüzde 9'u kuruluşlarının yapay zekayı benimseme stratejileri konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade ediyor. Üretken yapay zekayı anlamada yaşanan sorunlara rağmen kuruluşların yüzde 75'i önümüzdeki mali yılda üretken yapay zekaya yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Üretken yapay zekayı halihazırda uygulayan şirketler arasında yapılan ankete göre, firmalar, üretken yapay zeka sayesinde çalışan deneyimi ve memnuniyetinde yüzde 89 iyileşme, operasyonel maliyetlerde yüzde 82 tasarruf ve müşteri sadakatinde yüzde 82 artış olduğunu bildirdi.

Üretken yapay zeka küresel ekonomiye 4,4 trilyon dolar katkı sağlayabilir

Araştırmada yer verilen detaylarda yer alan McKinsey'in 2023 raporuna göre, üretken yapay zekanın küresel ekonomiye yıllık 2,6 trilyon dolardan 4,4 trilyon dolara kadar katkı sağlayabileceği öngörülüyor. Bu rakam, Birleşik Krallık'ın 2021 yılındaki gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) eş değer konumda bulunuyor.

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