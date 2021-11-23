Üniversiteli gençlerin sıfırdan kurduğu teknoloji şirketi 4 ülkede 160 kişiyi istihdam ediyor
Macellan CEO'su Göktürk Yetim, "Üç üniversite öğrencisi, sıfır sermaye ile Macellan'ı bugün 160'dan fazla çalışanı, 4 ülkede (Türkiye, ABD, Kanada, Katar) 6 ofisi ve 100 milyon TL cirosu olan bir teknoloji ve inovasyon şirketi haline getirdi." dedi.
İstanbul
Bir grup arkadaşın üniversite yıllarında sıfırdan kurduğu, dijitalleşme alanında faaliyet gösteren ve 4 ülkede 160'dan fazla kişiyi istihdam eden teknoloji şirketi Macellan, bu yıl 100 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Macellan Üst Yöneticisi (CEO) Göktürk Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç kişilik bir üniversite arkadaş grubunun, 2014 yılında bir üniversitenin yemekhanesinde sıfır sermayeyle hayata geçirdiği Macellan'ın, orijinal iş fikirleri ve dijital çözümleriyle insan hayatına dokunan birçok aracı dijitalleştirme yolculuğunda başarıyla ilerlediğini söyledi.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok eşyanın ve aracın da dijital hale gelmeye başladığını belirten Yetim, şunları kaydetti:
"Macellan'ın 2021 yılındaki toplam cirosunun 100 milyon TL'yi aşacağını tahmin ediyoruz. Üç üniversite öğrencisi sıfır sermaye ile Macellan'ı bugün 160'dan fazla çalışanı, 4 ülkede (Türkiye, ABD, Kanada, Katar) 6 ofisi ve 100 milyon TL cirosu olan bir teknoloji ve inovasyon şirketi haline getirdi. Başarımızdaki en önemli etken, günlük hayattaki sorun ve ihtiyaçlara yönelik inovatif ürünler geliştirmek. Neredeyse tüm büyük markalar günlük hayata dokunuyor, bu da marka değeri için çok önemli. Sermayesiz bir şekilde ilerlemek zor ama daha çok çalışıp doğru hamlelerle bunu aşabildik."
Şirketlere dijital dönüşüm sağlayan birçok yerli çözüm sunuluyor
Yetim, teknolojik çözümlerde proje bazlı ilerlemek yerine katma değeri yüksek ve sürdürülebilir bir iş modeli sunacak şekilde ürünler sunabildiklerine işaret ederek, "Şirket olarak en güçlü kaslarımız ürün geliştirmek. Türkiye'de büyük işler yapan ve iyi teknolojik altyapısı olan çoğu firmanın en zayıf noktasının teknolojiyi katma değerli bir şekilde ürünleştirebilmek olduğunu düşündüğümüzde bunun çok önemli olduğu söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Macellan'ın, insanların veya işletmelerin günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği temel alanlarda teknolojik çözümleriyle yer almayı hedeflediğine dikkati çeken Yetim, şu ifadeleri kullandı:
"Macellan olarak ekosistemde yer alan ürünlerin birbirini tamamlamasını ve kullanıcının günlük hayatta ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda yer almak istiyoruz. Macellan'ın; tasarım, strateji ve yazılım hizmetlerinin yanı sıra kendisine ait bulut tabanlı 4 ürünü bulunuyor. Arşimet Dijital Arşiv’le kağıdı, Bulut Filo Yönetimi'yle aracı, Lagina Biyometrik İmza'yla imzayı ve son olarak Alternatif'le parayı dijitalleştiriyoruz.
Arşimet Dijital Arşiv, işletmelerdeki fiziksel belgeleri dijitalleştirerek zamandan, paradan ve personel giderlerinden tasarruf sağlarken, Lagina Biyometrik İmza ıslak imzanın atılabileceği tüm evrakları dijitalleştirerek işletmelerdeki kağıt israfını önleme, arşivleme ve süreç iyileştirme konularında birinci basamak dijital dönüşümü sağlamaktadır. Bulut Filo ise bir aracın filoya girişinden çıkışına kadar bütün yaşam döngüsünün yönetilmesini sağlayan gelişmiş bir filo yönetim ve araç takip sistemidir. Henüz lansmanı yapılmamış olsa da Alternatif, ödeme, kampanya ve CRM konularında sağladığı teknolojik çözüm altyapısıyla maliyetsiz bir şekilde her işletmeyi Fintech'e dönüştürmeyi hedeflemektedir. 2014 yılından beri faal olan Arşimet Dijital Arşiv ve 2018 yılından bu yana kullanılan Lagina Biyometrik İmza uygulamaları sayesinde milyonlarca belge dijitalleşmiş ve imzalanmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.