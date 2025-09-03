Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar KIZILELMA PT-4, Agresif Tırmanış ve Manevra Testi'ni başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, Agresif Tırmanış ve Manevra Testi'ni başarıyla tamamladığını açıkladı.

03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Bayraktar KIZILELMA PT-4, Agresif Tırmanış ve Manevra Testi'ni başarıyla tamamladı

Ankara
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, Agresif Tırmanış ve Manevra Testi'ni başarıyla tamamladığını açıkladı.
