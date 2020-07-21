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Bilim Teknoloji

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, istasyonun batarya değişimini tamamlamak üzere son uzay yürüyüşüne başladı.

Emre Aytekin   | 21.07.2020
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Bob Behnken ve Chris Cassidy, eski teknolojiye sahip nikel-hidrojen bataryaları yeni teknoloji lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere son kez istasyon dışına çıktı.

Bu, astronotların bu yıl batarya değişimi için yaptıkları dördüncü uzay yürüyüşü oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere 2017'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor. Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup halinde toplam 18 batarya, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyordu.

Bataryalar, istasyona bağlı 4 güneş panelinden elde edilen enerjiyi depolayarak elektrik kanallarıyla içe aktarıyor.

Cep telefonları ve elektrikli araçlarda kullanılan türdeki lityum-iyon bataryaların istasyonun görev süresinin sonuna kadar yeterli güç kaynağını sağlayacağı tahmin ediliyor.

İstasyonda 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görevde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri gerçekleştiriliyor.

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