Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.77
BIST 100
95,573.12
Altın
1,407.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Twitter'dan kural ihlali yapan siyasilere 'uyarı etiketi'

Sosyal medya platformu Twitter tarafından, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajlar paylaşarak şirketin ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin ilgili gönderilerine uyarı etiketi konulacak.

Dildar Baykan   | 27.06.2019
Twitter'dan kural ihlali yapan siyasilere 'uyarı etiketi'

New York

Sosyal medya ağı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, bundan böyle siyasi kişi ve önemli liderlerin, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajları doğrudan silinmek yerine bu gönderilere uyarı etiketi konulacak. 

Açıklamada, uyarı etiketinin üzerine tıklandığında söz konusu kullanıcının hangi Twitter ilkesini ihlal ettiğine dair bilgilendirme çıkacağı, bir gönderinin (tweet) tamamıyla silinmesinin kamu çıkarına uymadığına inanıldığı için böyle bir yola gidildiği belirtildi.

Geçmiş tweetleri kapsamıyor

Uyarı etiketlerinin 100 binden fazla takipçisi olan her hükümet yetkilisi, siyasi aday ve benzeri kişilerin hesabına uygulanacağı ve geçmiş tweetleri kapsamayacağı kaydedildi.

Twitter'ın bu politika değişikliğinin ardından, Amerikan basınında Başkan Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı Twitter'dan paylaştığı mesajlarının böyle bir eyleme yol açmış olabileceği yorumları yapıldı ancak, Twitter'dan özellikle tek bir kişinin böyle bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından zaman zaman İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere tehditler savurduğu mesajların yanı sıra Müslümanlar ve eski çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişi ve gruplara yönelik hakaret içeren paylaşımlarla tepki çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı
Suud-İran rekabetinin yeni mahalli: Nijerya
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'

Benzer haberler

Twitter'dan kural ihlali yapan siyasilere 'uyarı etiketi'

Twitter'dan kural ihlali yapan siyasilere 'uyarı etiketi'

İran'dan Trump'a 'savaş kısa sürmez' uyarısı

Sosyal medyayı sosyal yardımlaşma platformuna çevirdiler

Twitter'da 'toplu engelleme' yaygınlaşıyor

Twitter'da 'toplu engelleme' yaygınlaşıyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'Araklı' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Araklı' paylaşımı
Dünyada 3,8 milyar kişi 'online'

Dünyada 3,8 milyar kişi 'online'