Dolar
42.22
Euro
48.99
Altın
4,109.92
ETH/USDT
3,477.50
BTC/USDT
103,422.00
BIST 100
10,576.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Türk savunma sanayisi ürünleri BAMEX'25 ile Afrika'ya taşındı

Mali'de bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı (BAMEX’25), ​​​​​​​Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.

Göksel Yıldırım  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Türk savunma sanayisi ürünleri BAMEX'25 ile Afrika'ya taşındı Fotoğraf: Göksel Yıldırım/AA

Bamako

Mali'nin başkenti Bamako'da 14 Kasım'a kadar sürecek fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşları ürün ve kabiliyetlerini tanıtıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Afrika'nın, istikrarını zayıflatan ve gelişmesini engelleyen eşi benzeri görülmemiş güvenlik ve jeopolitik zorlukların merkezinde yer aldığını söyledi.

Dünyada terörün sınır tanımadığına işaret eden Maiga, terörün artık sadece silah veya patlayıcılarla yetinmediğini, yapay zeka, gizli sosyal ağlar, dijital platformların saldırıların planlanması ve yürütülmesinde kullandığı derin bir operasyonel değişim yaşandığını belirtti.

Bu bağlamda güvenliğin artık bir seçenek değil, bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Maiga, Afrika'da terörizme karşı başarının özerk bir güvenlik mimarisi ve ortaklaşmadan geçtiğini ifade etti. Maiga, terörizm karşısında geri çekilmeyeceklerini, direneceklerini ve kökünden kazıyacaklarını kaydetti.

Fuarın daha güvenli, egemen ve dirençli bir Afrika inşa etmek için uluslararası çapta bir buluşma olduğunu dile getiren Maiga, fuarın onur konuğu Türkiye'nin dünya çapında askeri ekipman ihracatçıları arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Abdoulaye Maiga, fuarda yer alan Türk şirketlerinin, en gelişmiş ve güvenilir savunma teknolojilerindeki yetenekleriyle tanındığını aktardı.

Türkiye'nin Mali Büyükelçisi Efe Ceylan da organizasyonun, Mali halkının uluslararası sahnede var olma kapasitesini ve kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın organizasyondaki varlığının Türk hükümetinin Mali ile savunma alanında mevcut işbirliğini daha da güçlendirme iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Ceylan, fuara sağlanan katılımın da bir kez daha Türkiye’nin Mali için güvenilir bir ortak olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Mali'nin terörle mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğini belirten Ceylan, "Mali ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini derinleştirmekten gurur duyuyoruz; tıpkı Nijer, Burkina Faso ve diğer birçok Afrika ülkesiyle yaptığımız gibi." dedi.

Ceylan, iki ülke arasındaki ilişkileri savunma sanayisinin yanında eğitim, ticaret gibi bir dizi alanda geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İletişim çadırı" olarak adlandırılan yerde örgütün lehine "gerçek dışı" haber yapıldığı iddiası
İstanbul'da belediye başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat tarafından belirlendiği iddiası
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde Ağaç AŞ'deki rüşvet ve ihale usulsüzlükleri anlatıldı
Kültür AŞ'deki ihalelerin usulsüz yapılarak gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı iddia edildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerinden elde edilen paranın kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddiası

Benzer haberler

Türk savunma sanayisi ürünleri BAMEX'25 ile Afrika'ya taşındı

Türk savunma sanayisi ürünleri BAMEX'25 ile Afrika'ya taşındı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1,1 milyar avroluk yeni sözleşmeler imzalandı

Türk savunma sanayisi Afrika ülkeleriyle buluşuyor

Küresel kaosun eşiğinde: Türkiye nasıl bir yol izlemeli?

Küresel kaosun eşiğinde: Türkiye nasıl bir yol izlemeli?
"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı
Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor

Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet