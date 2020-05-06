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Türk araştırmacılardan sağlık çalışanlarına 'ergonomik siperlik ve maske' desteği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, uzun süre kullanım sonucu sağlık çalışanlarında neden olduğu ağrılara son vermek için siperlik ve maske aparatlarında yeni tasarım geliştirdi.

Selma Kasap   | 06.05.2020
Türk araştırmacılardan sağlık çalışanlarına 'ergonomik siperlik ve maske' desteği

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Meslek Yüksekokulu Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı'nda Doktor Öğretim Üyesi Faruk Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülke çapında başlatılan kolektif üretim hareketine katılmak için sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperliklerin tasarımından üretimine AYBÜ yönetiminden büyük destek aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda, başlatılan çalışmada, sağlık çalışanlarına gönderilen ilk yüz siperliklerinde yaşanan sorunları ele aldıklarını, siperlik üzerinde gerekli revizyonları yaparak sağlıkçıların uzun süre rahatsızlık yaşamadan kullanabilecekleri ergonomik ve özgün bir tasarımın ortaya çıkarıldığını ifade eden Mert, "Yenilenen tasarımda, sağlık çalışanlarının gözlerinin daha iyi korunması için siperliğin üst kısmı kapatıldı. Sağlık çalışanlarının uzun süre kullanım sonucu alın bölgelerinde yaşanan ağrı ve acı sorununu aşmak için ise silikonlu yastıklama yapıldı." bilgilerini verdi.

Yüz siperliği seri üretimde

Üç boyutlu yazıcılarla günde 30-35 adet üretilmeye başlanan siperlikler sağlık çalışanlarına hızlı biçimde teslim edildikten sonra taleplerin arttığını, buna yetişmek için alternatif çözümler aramaya başladıklarını anlatan Mert, artan taleplere yetişebilmek için Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın desteğini alarak çalışmalara hız verdiklerini aktardı.

Mert, seri üretime geçerek plastik enjeksiyon ile günlük 2 bin siperli maske üretebilecek kapasiteye ulaştıklarını, başta Ankara Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına 5 bin yüz siperliğinin gönderilmesine, diğer kurum ve sağlık çalışanlarından gelen taleplerin de karşılanmasına karar verildiğini belirtti.

İhtiyaçlar için yeni tasarımlar da yolda

Kovid-19 salgını ile mücadelede, sağlık çalışanlarından gelen başka taleplerin de olduğunu, cerrahi maskelerin daha rahat kullanılması için yeni tasarım yaptıklarını dile getiren Mert, "Cerrahi maskelerde, uzun süre kullanımında kulak diplerinde tahrişe yol açan bir sorun olduğu aktarıldı. Geliştirdiğimiz bağlantı aparatı sayesinde sağlık çalışanları, maskelerini rahatsızlık hissetmeden kullanabilecek. Bu aparat için 3 boyutlu yazıcılar ile örnekler üretildi ancak çok fazla ihtiyaç olması sebebiyle yine seri üretim için farklı çalışmalar oldu." diye konuştu.

Faruk Mert, ülkenin salgın hastalıkla mücadelesinde sağlık çalışanlarının sadece alkışlarla değil her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için yanlarında olduklarını ifade etti. 

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