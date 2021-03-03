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Bilim Teknoloji

TÜBİTAK 2 teknolojinin yapma bilgisini transfer edecek

İlgili transfer işlemi 5 yıllığına yapılacak.

Mustafa Çalkaya   | 03.03.2021
TÜBİTAK 2 teknolojinin yapma bilgisini transfer edecek

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği "Bitki Spesifik Şeker Pancarı ve Şeker Kamışı Geni Taraması" ve "Domuz DNA'sı Tespiti" teknolojilerinin yapma bilgisinin (know-how) bedeli karşılığında ve süreli olarak transferini gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, "Bitki Spesifik Şeker Pancarı ve Şeker Kamışı Geni Taraması" teknolojisinin yapma bilgisi, basit lisanslama yöntemiyle teknoloji transfer bedeli karşılığında, 5 yıllığına transfer edilecek.

Yazılımın teknoloji transfer bedeli, KDV hariç 10 bin lira peşinat ve lisans alanının satış bedeli üzerinden yüzde 10 röyalti (telif hakkı) olarak belirlendi.

TÜBİTAK, "Domuz DNA'sı Tespiti" teknolojisinin yapma bilgisinin de yine aynı yöntem ve süreyle transferini gerçekleştirecek.

Teknoloji transferi kapsamında talep etmesi halinde, lisans alan basit lisanslama yoluyla lisans süresi boyunca bedelsiz olarak 2020/19264 numaralı "ori-Sens" markasının kullanım hakkına sahip olacak.

Yazılımın teknoloji transfer bedeli, KDV hariç 13 bin lira peşinat ve lisans alanın satış bedeli üzerinden yüzde 10 röyalti olarak belirlendi.

Her 2 teknoloji hakkında ayrıntılı bilgilere, www.tubitak.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Transfer paketlerinin içeriği, başvuru sahipleriyle gizlilik anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.

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