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Teknoloji

TÜBİTAK 10 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 10 personel istihdam edecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 07.12.2022
TÜBİTAK 10 personel alacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı alınacak.

Söz konusu 10 personel, Ankara'da görevlendirilecek.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular 28 Aralık'a kadar yapılabilecek.

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