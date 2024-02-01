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TUA "MİYOKA" deneyinin sözlüğünü paylaştı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) sürdürdüğü 13 deneyde öne çıkan terimlere ilişkin "Deney Sözlüğü"nü paylaşmaya devam ediyor.

Zeynep Duyar  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
TUA "MİYOKA" deneyinin sözlüğünü paylaştı

Ankara

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu deneyler arasında yer alan Mikro Yerçekimi Ortamında Kurşunsuz Lehimleme Araştırması olan "MİYOKA"ya ilişkin deney sözlüğünü paylaştı. Deneyle, ISS'de elektronik kart üzerine kurşunsuz bileşen montajının gerçekleştirilmesi amaçlandı.

Paylaşımda şu tanımlamalara yer verildi:

- Lehim: Isı uygulandığı zaman, metal parçaların birbirine bağlanmak için kullanılan eriyebilir bir alaşım

- Kurşunsuz Lehim: Elektronik kart üretiminde, çevre dostu ve sağlık açısından daha güvenli olan alternatif lehim

- Elektronik Bileşen: Elektronik devrelerde belirli bir işlevi yerine getiren ve elektrik sinyallerini işleyen temel yapı taşı

- Montaj: Bileşenleri bir araya getirerek elektronik devreyi oluşturma sürecidir

- Yeni Uzay: Geleneksel uzay endüstrisinin dışında ortaya çıkan, genellikle özel sektör odaklı, yenilikçi ve girişimci uzay faaliyetlerini ifade eder

- Saf Kalay: Düşük ergime noktasına sahip, oda sıcaklığında katı olan gri renkli element

- Alçak Dünya Yörüngesi: Tipik olarak 160 ila 2000 kilometre arasındaki hızlı veri iletişimi sağlayan irtifa.

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