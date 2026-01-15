TTK, bazı şehirlere ait 1150 fotoğrafı dijitalleştirerek erişime açtı
Türk Tarih Kurumu (TTK), bazı şehirlerin genel görünümüne ve bu şehirlerde bulunan tarihi mekanlara ait 1150 fotoğrafı dijitalleştirerek erişime açtı.
Ankara
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Tarih Kurumu Arşivi dijitalleşmeye devam ediyor. Uluğ İğdemir Koleksiyonu'ndan dijitalleştirilerek uzaktan erişime açılan fotoğraflara İstanbul, Adana, Edirne, Antalya, Kocaeli, Ahlat, Adapazarı şehirlerinin genel görünümlerini ve bu şehirlerde bulunan tarihi mekanları yansıtan 1150 fotoğraf daha eklendi."
