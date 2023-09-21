Dolar
27.04
Euro
28.81
Altın
1,928.68
ETH/USDT
1,620.20
BTC/USDT
27,060.00
BIST 100
7,719.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor.
logo
Teknoloji

"Tokyo Game Show"a 40'ı aşkın ülkeden 800'e yakın şirketin katılması bekleniyor

Japonya'da, dünyanın en büyük video oyun fuarlarından "Tokyo Game Show (TGS) 2023" başladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
"Tokyo Game Show"a 40'ı aşkın ülkeden 800'e yakın şirketin katılması bekleniyor

Tokyo

TGS, başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba bölgesinde bulunan ünlü Makuhari Messe Salonu'nda açıldı.

Fuarda, dünya çapındaki üreticiler, sanal gerçeklik (VR) teknolojileri dahil yeni sezon ürün ve cihazlarının tanıtımını yapacak.

Etkinliğe, Konami, Capcom gibi Japon firmalar dahil, 40'ı aşkın ülkeden 800'e yakın üretici şirketin katılması bekleniyor.

Bu yıl TGS'de ilk kez, Asya-Pasifik bölgesinden sosyal medyada en az 100 bin takipçiye sahip fenomenler de kendi ulusal dillerinde ürün tanıtımı yapacak.

Fuarın ilk 2 günü uluslararası basın ve oyun endüstrisi temsilcilerine özel olacak, genel ziyaretçiler ise 23 Eylül'den itibaren kabul edilecek.

İlkokul çağındaki çocukların ücretsiz girebileceği TGS'yi genel ziyaretçiler, kişi başı 2 bin 300 yenlik (15,5 dolar) önceden rezerv biletleriyle gezebilecek.

Yaklaşık 200 bin ziyaretçinin katılmasının beklendiği Tokyo Game Show, 24 Eylül'e kadar sürecek.

İlki 1996'da düzenlenen TGS, ABD'deki "E3" ve Almanya'daki "Gameshow" ile dünyanın en büyük video oyun fuarları arasında gösteriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün hücre evlerinde saklanan 16 şüpheliden 13'ü Ankara'da yakalandı
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 3 zanlı tutuklandı
İstanbul'da 20 günlük denetimlerde 135 bin 309 araca yaklaşık 205 milyon lira ceza

Benzer haberler

"Tokyo Game Show"a 40'ı aşkın ülkeden 800'e yakın şirketin katılması bekleniyor

"Tokyo Game Show"a 40'ı aşkın ülkeden 800'e yakın şirketin katılması bekleniyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli: Arjantin karşısında daha iyi bir oyun sergileyeceğimizi umuyorum

Japonya'da her 10 kişiden biri 80 yaş ve üstü

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,5 büyüklüğünde deprem
"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki üçüncü maçında yarın Peru'yla karşılaşacak

"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki üçüncü maçında yarın Peru'yla karşılaşacak
Üçhöyük kazısında mutfak kapları, bakır ve demir işçiliği malzemeleri bulundu

Üçhöyük kazısında mutfak kapları, bakır ve demir işçiliği malzemeleri bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet