Dolar
34.09
Euro
37.96
Altın
2,571.59
ETH/USDT
2,299.00
BTC/USDT
59,602.00
BIST 100
9,774.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı cihazları patlattı, yaralıların getirildiği Amerikan Üniversite Hastanesi önünden yayındayız
logo
Teknoloji

TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'de yarışacak

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali, 27 takımın katılımıyla yarın Mersin'de başlayacak.

Aleyna Coşkun  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'de yarışacak

Mersin

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarının tasarımı, analiz ve üretilmesi, geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesinin amaçlandığı yarışma, Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde Erdemli Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 124 takımdan finalist olmaya hak kazanan 27'si mücadele edecek.

Yarışma, teknik tasarım formu, kritik tasarım raporu, hareket kabiliyeti videosu ve final değerlendirme aşaması olmak üzere dört farklı aşamada gerçekleştirilecek. Yarışma finali "Engellerden sakınma" ve "Limana yanaşma" görevleri olmak üzere iki farklı görevden oluşuyor. Yarışmaya Türkiye ve Özbekistan'dan (11il) gelecek katılımcıların bu iki görevi ilk önce manuel daha sonra otonom olarak gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kentte 22 Eylül'de sona erecek İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde, birinci olan takıma 150 bin lira, ikinci takıma 120 bin lira ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Ayvalık'ta hasat başladı
"Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı" iddiası yalanlandı
Artvin'de şiddetli yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri'nin birleşmesi görüntülendi
Bakan Tunç: "Elimizdeki deliller Ayşenur'un planlı bir şekilde ateş açılarak şehit edildiği yönünde"

Benzer haberler

TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'de yarışacak

TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'de yarışacak

TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali Mersin'de başladı

Yeni nesil yerli yalıtım malzemesi TEKNOFEST'te ödül getirdi

Çamaşır mandalı ve şişten langırt yapan depremzede Eylül'ün hedefi TEKNOFEST

Çamaşır mandalı ve şişten langırt yapan depremzede Eylül'ün hedefi TEKNOFEST
Bakan Göktaş: Hak temelli bir anlayışla sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz

Bakan Göktaş: Hak temelli bir anlayışla sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır

Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet