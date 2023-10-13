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Teknoloji

Starlink, Kazakistan'daki 2 bin köy okuluna internet sağlayacak

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin, Kazakistan'ın kırsal bölgelerindeki 2 bin okula Starlink uydularıyla internet sağlayacağı bildirildi.

Meiramgul Kussainova  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Starlink, Kazakistan'daki 2 bin köy okuluna internet sağlayacak

Astana

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Musin, Astana'da "Digital Bridge 2023" forumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Musin, foruma katılmak için Astana'ya gelen SpaceX şirketinin Starlink'ten Sorumlu Başkan Yardımcısı Lauren Dreyer ile yapılan görüşmeler sonrası, Starlink uydu hizmetini kullanarak ülkenin uzak kırsal bölgelerindeki 2 bin okula internet sağlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Anlaşmayı ilk aşamada pilot proje olarak hayata geçireceklerini ifade eden Musin, "Gelecek 6 ay içinde 2 bin köy okulumuzu Starlink üzerinden yüksek hızlı internete bağlayacağız." dedi.

Musin, Starlink internetinden sadece öğretmen ve öğrencilerin değil köy sakinlerinin de yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de dün Dreyer'i kabul ederek, SpaceX'i karşılıklı yarar sağlayan işbirliği kurma konusunda güvenilir bir ortak olarak gördüklerini bildirmişti.

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