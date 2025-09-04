Dolar
41.16
Euro
48.11
Altın
3,544.78
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,791.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği 4. Eurasia Konferans ve Sergisi”nde konuşuyor.
logo
Teknoloji

SpaceX'in Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonunun yörüngesini yükseltmeyi başardı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yörüngesini yükseltme görevini başarıyla tamamladı.

Sercan İrkin  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
SpaceX'in Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonunun yörüngesini yükseltmeyi başardı

İstanbul

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, SpaceX'in ISS yörüngesini yükseltme görevine ilişkin bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, SpaceX'in atmosferik sürtünmeden dolayı zamanla yörüngesinden alçalan uzay istasyonunun atmosfere girip, yanmasını önlemek için yapılan yörünge yükseltme görevini başarıyla tamamladığı bildirildi.

Dragon'un gövdesinde bulunan iki Draco motorunun 5 dakika 3 saniye çalıştığı belirtilen açıklamada, görev sonucunda ISS'nin yörüngesinin en alçak noktasının 1,6 km yükseltildiği kaydedildi.

Bu yeni görevin başarıyla tamamlanmasıyla Dragon uzay aracının, 2025 sonbaharı boyunca daha uzun süreli görevler yapması planlanıyor.

1998'den bu yana görevde olan ve 23 yılı aşkın süredir kesintisiz insanlı uçuşlara ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, 2030-2031 yıllarında kontrollü şekilde görevden çıkarılması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı
Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla yapay zekayla "Karargah Sivas" filmi hazırlandı
Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 46 göçmen kaçakçısı yakalandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

SpaceX'in Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonunun yörüngesini yükseltmeyi başardı

SpaceX'in Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonunun yörüngesini yükseltmeyi başardı

SpaceX'in Starship roketi, 10’uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı

SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, hava koşulları nedeniyle ertelendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet