SpaceX'in Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonunun yörüngesini yükseltmeyi başardı
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yörüngesini yükseltme görevini başarıyla tamamladı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, SpaceX'in ISS yörüngesini yükseltme görevine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, SpaceX'in atmosferik sürtünmeden dolayı zamanla yörüngesinden alçalan uzay istasyonunun atmosfere girip, yanmasını önlemek için yapılan yörünge yükseltme görevini başarıyla tamamladığı bildirildi.
Dragon'un gövdesinde bulunan iki Draco motorunun 5 dakika 3 saniye çalıştığı belirtilen açıklamada, görev sonucunda ISS'nin yörüngesinin en alçak noktasının 1,6 km yükseltildiği kaydedildi.
Bu yeni görevin başarıyla tamamlanmasıyla Dragon uzay aracının, 2025 sonbaharı boyunca daha uzun süreli görevler yapması planlanıyor.
1998'den bu yana görevde olan ve 23 yılı aşkın süredir kesintisiz insanlı uçuşlara ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, 2030-2031 yıllarında kontrollü şekilde görevden çıkarılması öngörülüyor.