Dolar
42.94
Euro
50.58
Altın
4,371.13
ETH/USDT
2,975.60
BTC/USDT
88,354.00
BIST 100
11,220.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Marko Barac, BKT Avrupa Kupası A Grubu’nda Veolia Towers ile oynanan karşılaşmanın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Teknoloji

Somali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Somali'de kuracağı uzay limanının gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve ilk etap yapım faaliyetlerinin başladığını söyledi.

Uğur Aslanhan  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Somali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün akşam saatlerinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak düzenlediği basın toplantısında Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngördüklerini paylaşmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, projenin detaylarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Somali arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Somali'de Türkiye'ye tahsis edilen arazi üzerinde bir uzay limanının inşa edilmekte olduğunu kaydederek, "Gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlandı ve ilk etap yapım faaliyetleri başladı." diye konuştu.

Uzaya erişim konusunda ekvatoral bölgede bulunan ülkelerin teknik açıdan avantajları olduğunu anlatan Kacır, "Yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde Somali, uzay limanı yatırımı için en avantajlı bölge olarak ön plana çıktı." dedi.

"Küresel ticari uzay pazarına da hizmet verecek"

Bakan Kacır, Milli Uzay Programı'nda (MUP) yer alan "Uzaya Erişim ve Uzay Limanı" hedefi kapsamındaki çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, başta Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürdürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir uzay limanına sahip olması ülkemizi uzay faaliyetlerinde bağımsız, rekabetçi ve küresel ölçekte söz sahibi bir aktör konumuna taşıyacak stratejik bir adım. Bu yatırım, uzay ekonomisi açısından uzun vadeli ve çarpan etkisi yüksek kazanımlar sunuyor. Bu yatırımla öncelikle, ülkemizde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi mümkün hale gelecek, fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosistemi oluşacaktır. Roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, ileri teknoloji malzemeler, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda derinleşen bu ekosistem, teknoloji kazanımının kalıcı hale gelmesini ve dışa bağımlılığın ortadan kalkmasını sağlayacak. Somali'de kurulacak uzay limanı, yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda küresel ticari uzay pazarına da hizmet verecek bir kapasiteye sahip olacak."

"Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı haline gelecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, uzay limanının, yıldan yıla artan ticari uydu fırlatma hizmetleri, test faaliyetleri ve entegrasyon süreçleriyle hem Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı haline geleceğini hem de Somali'nin kalkınmasına katkı sunacağını vurguladı.

Somali'nin ekvatora yakın konumunun, okyanus kıyısında yer almasının, 12 ay boyunca fırlatmaya elverişli hava koşullarının ve düşük hava-deniz trafiği yoğunluğunun fırlatma güvenliği ve verimliliği açısından önemli avantajlar sunduğunu anlatan Kacır, bu coğrafi üstünlüklerin esnek fırlatma takvimleri sağlayarak Türkiye'nin sistemlerini küresel ölçekte rekabetçi kılacağını bildirdi.

Kacır, Türkiye'nin bu yatırımla kendi fırlatma alanına sahip dünyadaki sayılı ülkeler arasına gireceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada çok az ülke bağımsız şekilde uydu fırlatma altyapısına sahip. Türkiye'nin bu ligde yer alması uzay alanında teknolojik olgunluk, stratejik bağımsızlık ve küresel saygınlık açısından tarihi bir eşik anlamına geliyor. Sonuç olarak, Somali'de kurulacak uzay limanı Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak, milli güvenliğini güçlendiren, sanayi ve teknoloji kapasitesini derinleştiren ve ülkeyi küresel uzay ekonomisinde üst lige taşıyan stratejik bir kaldıraç niteliğinde."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye ile Somali arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklık yeni bir safhaya taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez
Yargıtay'ın, Narin Güran cinayeti davasındaki hükmünün gerekçesi açıklandı
Bakan Yerlikaya, Yalova'daki DEAŞ operasyonunda yaralanan güvenlik güçlerini ziyaret etti
AFAD'dan 27-29 Aralık'ta karın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmalara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Enerji filosuna yeni katılan "Çağrı Bey" Somali'de, "Yıldırım" Karadeniz'de görev yapacak

Enerji filosuna yeni katılan "Çağrı Bey" Somali'de, "Yıldırım" Karadeniz'de görev yapacak

Somali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu

Somali’nin farklı kentlerinde İsrail’in Somaliland’i tanımasına karşı protestolar düzenlendi

İsrail'in Somaliland hamlesi: Hedefte Türkiye mi var?

İsrail'in Somaliland hamlesi: Hedefte Türkiye mi var?
Lübnan, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını duyurdu

Lübnan, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını duyurdu
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Somaliland'e "yabancıları topraklarınıza sokmayın" çağrısı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Somaliland'e "yabancıları topraklarınıza sokmayın" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet