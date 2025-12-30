Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 61, AJet 42 seferini karşılıklı olarak iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin, AJet ise 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.
Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
AJet olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 seferini karşılıklı olarak iptal etti
AJet, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir." ifadelerini kullandı.