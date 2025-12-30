Dolar
42.93
Euro
50.63
Altın
4,383.67
ETH/USDT
2,973.10
BTC/USDT
87,782.00
BIST 100
11,165.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali’nin farklı kentlerinde İsrail’in Somaliland’i tanımasına karşı protestolar düzenlendi

İsrail’in, Somali’nin kuzeyinde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland’i tanımasına karşı, Somali'nin farklı bölgelerinde geniş katılımlı protesto gösterileri yapıldı.

Mohamud Ismail Kulane  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Somali’nin farklı kentlerinde İsrail’in Somaliland’i tanımasına karşı protestolar düzenlendi Fotoğraf: Abuukar Mohamed Muhidin/AA

Mogadişu

Güneybatı Eyaleti’ne bağlı Baaydhabo kentinde binlerce kişi, İsrail’in kararını ve Somali’nin egemenliğine yönelik ihlal olarak gördükleri bu adımı protesto etmek amacıyla sokaklara çıktı.

Göstericiler, Somali bayrakları taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Orta kesimde yer alan Hobyo kentinde de Mudug bölgesinden gelen binlerce sivil protesto yürüyüşü düzenledi.

Katılımcılar, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararının Somali’nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakool Bölgesi’nin merkezi Xudur ilçesinde gerçekleştirilen protestoda ise İsrail’in kararının Somali’nin bağımsızlığına ve ulusal egemenliğine açık bir müdahale olduğu ifade edildi.

Benzer şekilde Galmudug Eyaleti’ndeki Guriceel kentinde toplanan kalabalık, İsrail karşıtı pankartlar açarak söz konusu tanımayı reddettiklerini dile getirdi.

Kuzeydeki Kuzeydoğu eyaletinin başkenti Laascaanood kentinde ve çeşitli yerleşimlerde de geniş çaplı protestolar düzenlendi.

Protestoya katılan vatandaşlar, “Somali bölünemez, birdir” sloganları attı.

Göstericiler, uluslararası topluma Somali’nin birliği ve egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Protestolara katılanlar, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak geri çekilmesini talep etti.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da da geniş katılımlı İsrail karşıtı protestolar düzenlendi, halk İsrail’in Somaliland’i tanımasına karşı tepkilerini ortaya koydu.

İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık’ta Somaliland bölgesini “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 325 bin 267 kolluk kuvveti görev yapacak
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Benzer haberler

Somali’nin farklı kentlerinde İsrail’in Somaliland’i tanımasına karşı protestolar düzenlendi

Somali’nin farklı kentlerinde İsrail’in Somaliland’i tanımasına karşı protestolar düzenlendi

İsrail'in Somaliland hamlesi: Hedefte Türkiye mi var?

Lübnan, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını duyurdu

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Somaliland'e "yabancıları topraklarınıza sokmayın" çağrısı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Somaliland'e "yabancıları topraklarınıza sokmayın" çağrısı
BMGK, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıması" hakkında acil bir toplantı düzenleyecek

BMGK, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıması" hakkında acil bir toplantı düzenleyecek
Arap Birliği, İsrail’in Somaliland'in bağımsızlığını tanımasını reddetmek için toplanacak

Arap Birliği, İsrail’in Somaliland'in bağımsızlığını tanımasını reddetmek için toplanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet