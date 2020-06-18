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Bilim Teknoloji

SOHO Teleskobu 4 bininci kuyruklu yıldızı tespit etti

NASA ile ESA'nın, SOHO Teleskobu, 4 bininci kez bir kuyruklu yıldızı kayda aldı.

Emre Aytekin   | 18.06.2020
SOHO Teleskobu 4 bininci kuyruklu yıldızı tespit etti nasa.gov

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, 15 Haziran'da Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) Teleskobunun halka açık kayıtlarını inceleyen bir gönüllü tarafından tespit edilen kuyruklu yıldızın, teleskobun 25 yılda yaptığı 4 bininci kuyruklu yıldız keşfi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. 

"SOHO-4000" adı verilen kuyruklu yıldızın, Güneş'e çok yaklaşan yörüngelerle karakterize edilen Kreutz kuyruklu yıldız ailesinde yer aldığı kaydedildi.

Kreutz kuyruklu yıldızlarının parçalanmış bir uydudan kalan parçalar olduğu tahmin ediliyor.

Günberi konumunda Güneş'e çok yaklaşan parçalar yanarak yok olurken, kuyruklu yıldız görünümü alıyor.

SOHO Teleskobunun Güneş'e odaklı görüntüleme enstrümanları, bu türden kuyruklu yıldızların geçişlerini sıkça kayda alıyor.

NASA ile Avrupa Uzay Ajansının (ESA) ortak projesi SOHO Teleskobu, 1995'te uzaya fırlatılmıştı.

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