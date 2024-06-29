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Teknoloji

Sismik veriler Mars'a öncekilerden yaklaşık 5 kat fazla göktaşı düştüğünü gösterdi

İsviçre'deki ETH Zürih Üniversitesi ile İngiltere'deki Imperial College London tarafından ortak yürütülen araştırmada, Mars'a daha önce hesaplanandan yaklaşık 5 kat daha fazla göktaşı düştüğü saptandı.

Irmak Akcan  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Sismik veriler Mars'a öncekilerden yaklaşık 5 kat fazla göktaşı düştüğünü gösterdi

Ankara

Science Daily'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın verilerinin kullanıldığı araştırmada, Mars'a her yıl 8 metreden büyük krater oluşturan 280-360 göktaşı düştüğü hesaplandı.

Göktaşlarının yaklaşık 3 şiddetinde sismik faaliyetler gösterdiğini ancak bunun Mars'taki depremlerden çok daha kısa sürdüğünü saptayan araştırmacılar, daha önce deprem olarak kategorize edilen 80 faaliyetin göktaşı düşmesi sonucu oluştuğunu ortaya koydu.

Araştırmacıların elde ettikleri veriler Mars yüzeyinde her gün en az bir 8 metrelik, her ay en az bir 30 metrelik krater oluştuğunu gösterdi.

Araştırmanın yazarlarından Geraldine Zenhausern, bu sayının sadece yörüngenin tomografi taraması ile görüntülenmesinin ardından yapılan incelemede ulaşılan sayının yaklaşık 5 katı olduğunu belirtti.

Araştırmacılardan Natalia Wojcicka, InSight araştırma ekibi sismik faaliyetleri Mars Yörünge Keşif Aracı'nın (MRO) kamerası yardımıyla bulduklarını, göktaşının oluşturduğu kraterin büyüklüğünü faaliyetin şiddeti ve uzaklığından hesapladıklarını aktardı.

Bu verileri kullanarak InSight aracının çevresinde 1 yılda oluşan kraterleri hesapladıklarını kaydeden Wojcicka, bu sonuçtan yola çıkarak Mars yüzeyine bir yılda düşen ortalama göktaşı sayısına ulaştıklarını belirtti.

Araştırma "Nature" dergisinde yayınlandı.

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