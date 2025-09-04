Dolar
41.17
Euro
48.07
Altın
3,540.46
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,841.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Araştırma: Tuvaletteyken akıllı telefonla vakit geçirmek hemoroid riskini artırıyor

ABD'li bilim insanları, tuvalette akıllı telefon kullanımının uzun süre oturmaya yol açtığını ve bu durumun hemoroid riskini artırdığını ortaya koydu.

Şilan Turp  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Araştırma: Tuvaletteyken akıllı telefonla vakit geçirmek hemoroid riskini artırıyor

Ankara

Boston merkezli Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yürütülen araştırma kapsamında bilim insanları, 1 Ağustos-15 Aralık 2024 tarihlerinde rutin kolonoskopi testi yaptıran 125 yetişkin üzerinde, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının yanı sıra tuvalette akıllı telefon kullanım sıklığı ve süresine ilişkin soruları içeren bir anket yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kolonoskopi sonuçları ile anket cevaplarını inceledikleri katılımcıların yüzde 66'sının tuvalette akıllı telefon kullandığını tespit eden araştırmacılar, bu kişilerde hemoroid görülme olasılığının diğerlerine kıyasla yüzde 46 daha fazla olduğunu saptadı.

Araştırmacılar, bu esnada telefonda en sık yapılan aktivitelerin başında "haber okumak ve sosyal medyada gezinmek" olduğu sonucuna varırken, tuvalette geçirilen sürenin 5 dakikayı aşmaması gerektiğini vurguladı.

Hemoroidin yılda yaklaşık 4 milyon poliklinik ve acil servis başvurusuyla en sık görülen üçüncü gastrointestinal tanı olduğunu ve sağlık sistemine 800 milyon dolardan fazla maliyet yüklediğini belirten araştırmacılar, kabızlık, liften fakir beslenme, uzun süreli oturma, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve hamileliğin de hemoroid riskini artıran faktörler arasında yer aldığını aktardı.

Yapılan araştırma sonucunda bilim insanları, günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefon kullanımının tuvalette geçirilen sürenin uzamasına neden olabileceği ve bu durumun hemoroid riskini artırdığı sonucuna vardı.

Araştırma, "Plos One" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
MSB: SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

Benzer haberler

Araştırma: Tuvaletteyken akıllı telefonla vakit geçirmek hemoroid riskini artırıyor

Araştırma: Tuvaletteyken akıllı telefonla vakit geçirmek hemoroid riskini artırıyor

Yılın ilk üç ayında yaklaşık 4 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

Yaban arıları, koloni ihtiyacına ve mevsim değişikliğine göre beslenme alışkanlıklarını düzenliyor

Sıcak hava dalgalarına maruz kalmak yaşlanma hızını artırıyor

Sıcak hava dalgalarına maruz kalmak yaşlanma hızını artırıyor
Bitkiler için Anadolu'yu gezen akademisyen, Tunceli'de 5 yeni türü literatüre kazandırdı

Bitkiler için Anadolu'yu gezen akademisyen, Tunceli'de 5 yeni türü literatüre kazandırdı
Avustralya'da bilim insanları dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti

Avustralya'da bilim insanları dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet