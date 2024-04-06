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Teknoloji

Nükleer enerji serüveni Moskova'daki Atom müzesinde gözler önüne seriliyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) kullanılacak reaktörlerin elektrik üretim süreci, Moskova'da yer alan Atom müzesinde ses ve ışık gösterisiyle anlatılıyor.

Firdevs Yüksel  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Nükleer enerji serüveni Moskova'daki Atom müzesinde gözler önüne seriliyor Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Moskova

2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılmasında kilit rol oynaması nedeniyle nükleer enerjiye olan ilgi giderek artıyor.

Enerji üretiminin yanı sıra tıptan tarıma, uzay çalışmalarından gıda güvenliğine kadar birçok alanda kullanılan nükleer teknolojiler, ülke ekonomilerine sağladığı katkı nedeniyle de dikkati çekiyor.

Rusya için de önemli bir yere sahip olan nükleer teknolojilere yönelik çalışmalar ve elde edilen başarılar, Atom müzesinde sergileniyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan Atom müzesi, 25 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor.

Ülkenin kalkınmasında büyük katkısı olan nükleer endüstrisinin tarihi, bugünü ve geleceğine ilişkin kapsamlı bilgiler içeren müzede, tıp, tarım, gıda güvenliği, deniz suyu arıtma, uzay çalışmaları ve enerji üretimi gibi farklı alanlardaki nükleer kullanımı görsel çalışmalarla anlatılıyor.

VVER reaktörlerinde elektrik üretim süreci canlandırılıyor

Nükleer enerjiden elektrik üretim sürecinin anlatıldığı alan ise müzedeki en ilgi çekici bölüm olarak öne çıkıyor.

Müzenin tam merkezinde sergilenen VVER reaktörün elektrik üretim süreci, ziyaretçilere ses ve ışık gösterisiyle desteklenerek anlatılıyor.

Söz konusu reaktör, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de kullanılacak olmasıyla da dikkati çekiyor.

Reaktörde elektrik üretim süreci, yapının kalbi olarak da adlandırılan reaktör koruna altıgen şeklindeki 163 adet nükleer yakıt demetinin yüklenmesiyle başlıyor. Her bir yakıt demeti, zirkonyum alaşımından yapılmış 312 adet yakıt çubuğundan oluşuyor.

Her biri yaklaşık 3,7 metre uzunluğa sahip yakıt çubuklarının içerisinde ise nükleer enerji üretiminde kritik öneme sahip 350 adet uranyum peleti yer alıyor. Tüm bunların bir araya gelmesiyle, bir reaktör yaklaşık 7 milyon ton kömüre eşdeğer elektrik enerjisini temiz bir şekilde üretmiş oluyor.

Güvenlik ve performans açısından birçok temel özelliğe sahip VVER reaktörleri, başta Rusya olmak üzere Çin, Belarus, Ukrayna, Slovakya, Çekya, Macaristan, Hindistan gibi birçok ülkede faaliyet gösteriyor. Mevcut durumda Rusya dahil olmak üzere 10 ülkede ise toplam 33 VVER reaktörü çeşitli inşa aşamalarında bulunuyor.

Akkuyu NGS'de kullanılacak reaktörler ise Rusya'nın teknolojik olarak en gelişmiş ve güvenli VVER-1200 3+ nesil reaktörü olarak öne çıkıyor.

Rusya, Akkuyu NGS'nin de referans santrali olan VVER-1200 tipi 3+ nesil reaktöre sahip ilk santralini 2016'da devreye almıştı.

Türkiye, 2050'li yıllarda talebin yüzde 20'sini nükleerden karşılayacak

Türkiye, bu yıl 29 Ekim'de Akkuyu NGS'de ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Her biri 1200 megavat olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'de birinci ünitenin ardından diğer reaktörlerin de birer yıl arayla devreye alınması öngörülüyor. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS'den sonra Sinop ve Trakya'da da nükleer enerji santralleri inşa etmeyi planlayan Türkiye, 2035'e kadar enerji portföyüne 7,2 gigavat, 2050 sonuna kadar 20 gigavatın üzerinde nükleer enerji kapasitesi eklemeyi hedefliyor. Türkiye, 2050'li yıllarda ise talebin en az yüzde 20'sini nükleer enerjiden karşılamayı öngörüyor.

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