İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’tan katılacak gemilerle birlikte Gazze'ye hareket edecek.
Teknoloji

NSosyal'in medya modu Android'de kullanımda

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapmaya imkan sağlayan medya modunu Android kullanıcıları için kullanıma sundu.

Tolga Yanık  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
NSosyal'in medya modu Android'de kullanımda

İstanbul

NSosyal'den yapılan açıklamaya göre, platformun yeni özelliği olan medya modu, Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Medya modu sayesinde NSosyal kullanıcıları çift tıklayıp kaydırarak medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapabiliyor, "trendler" sekmesiyle ise gündemin en popüler içerikleri keşfedilebiliyor.

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen NSosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu. NSosyal, "sosyal ağ" kategorisinde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamalardan biri olmayı da başarmıştı.

