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Teknoloji

Novartis İngiliz gen tedavi şirketini 1,5 milyar dolara satın alıyor

Merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis, gen terapileri alanındaki konumunu genişletmek için İngiliz gen tedavi şirketi Gyroscope Therapeutics'i 1,5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 22.12.2021
Novartis İngiliz gen tedavi şirketini 1,5 milyar dolara satın alıyor

Berlin

Retina hastalığına ve gen tedavisine yönelik ilaçlar geliştiren Gyroscope Therapeutics'ın ana şirketi Syncona Ltd, Novartis'in 800 milyon doları peşin olmak üzere 1,5 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Gen tedavileri, şu anda dünyada en pahalı ilaçları arasında yer alırken, Novartis, daha önce bu alanda çalışmalar yapan Vedere Bio ve Arctos Medical'i satın almıştı.


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