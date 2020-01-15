Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
121,361.60
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı kurtuluyor

Kenya’da nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı yapay döllenmeyle çoğalacak.

Tufan Aktaş   | 15.01.2020
Nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı kurtuluyor

İstanbul

Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamada, geçen yıl ölen son erkek kuzey beyaz gergedanından alınıp saklanan spermler ve hayatta kalan iki dişinin yumurtalarından üç embriyo oluşturulduğu belirtildi.

Turizm ve Vahşi Yaşam Bakanı Najib Balala, gelişmenin büyük bir zafer olduğunu belirterek türün tükenmesinin an meselesi olduğunu vurguladı.

Çekya, Almanya, Kenya ve İtalya’dan bilim adamları ve çevrecilerin katkı verdiği proje sayesinde gelecek aylarda dişi gergedanlara yapılan uygulamayla hayvanların çoğalması sağlanacak.

Adları Najin ve Fatu olan dünyanın son iki kuzey beyaz gergedanı Kenya’da yaşıyor.

Projeyle türün sayısının ilk etapta beşe çıkarılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

Nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı kurtuluyor

Nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı kurtuluyor

BM: Çöl çekirgeleri gıda güvenliği için benzeri görülmemiş bir tehdit

Fransa, Sahel bölgesine ilave 220 asker gönderecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması
Kenya’dan çekirge istilasına karşı çözüm önerisi: Yiyin

Kenya’dan çekirge istilasına karşı çözüm önerisi: Yiyin