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Yaşam

Sadakataşı Derneği 35 ülkede yaklaşık 1 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı

Sadakataşı Derneği ekipleri, "Kurban Kardeşliği Yaşatır" kampanyası kapsamında 35 ülkede kesilen 23 bin hisse kurbanı, yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştırdı.

Ahmed Satti  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Sadakataşı Derneği 35 ülkede yaklaşık 1 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı

Port Sudan

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 35 ülkedeki yüzlerce bölgede, 23 bin hisse kurbanın kesilerek ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştırıldığı belirtildi.

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Açıklamada, Sadakataşı Derneğinin "Kurban Kardeşliği Yaşatır" sloganıyla başlattığı kurban organizasyonunu bu yıl Afrika'nın 13 ülkesinde gerçekleştirdiği belirtilerek, yardımların, Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Nijer, Togo, Malavi, Sudan, Benin, Mısır ve Uganda'yı kapsadığı vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Bu yıl kurban faaliyetlerimizi Gazze, Afrika ve Türkiye öncelikli olarak gerçekleştirdik. Dünyanın en yoksul ülkelerinin bulunduğu Afrika'da bağışçılarımızın destekleriyle 13 ülkede 14 bin hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Afrika ülkelerine giden gönüllü ekiplerin kurban faaliyetlerinin yanı sıra 4 ülkede 16 su kuyusunun açılışını yaptığını belirten Özdal, "Afrika'ya düzenli olarak destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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