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Yaşam

Mozambik'teki Zambezi Nehri ve Samora Machel Köprüsü havadan görüntülendi

Mozambik'in Tete kentinde, Afrika'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Zambezi Nehri ile üzerine kurulu tarihi Samora Machel Köprüsü, dron ile havadan görüntülendi.

Orhan Pehlül  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Mozambik'teki Zambezi Nehri ve Samora Machel Köprüsü havadan görüntülendi Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Tete

Kentin ortasından geçen Zambezi Nehri, hem Tete'ye hayat veriyor hem de bölge halkının günlük yaşamında önemli bir yer tutuyor.

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Havadan çekilen görüntülerde, nehir boyunca uzanan kıyılar, küçük adacıklar ve suyun etrafında hareketlilik dikkati çekiyor.

1972 yılında inşa edilen ve halen ayakta olan Samora Machel Köprüsü, Zambezi Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlıyor.

Köprü, hem mimarisiyle hem de yıllardır sağladığı ulaşım imkanıyla Tete'nin sembolleri arasında yer alıyor. Dron görüntülerinde köprünün üzerinden geçen araç trafiği ve çevredeki yerleşim yerleri net şekilde izlenebiliyor.

Zambezi Nehri boyunca kaydedilen kareler, Tete'nin doğal güzelliklerini, kültürel yaşamını ve tarihi yapısını bir arada gözler önüne seriyor.

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