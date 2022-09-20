Dolar
18.30
Euro
18.31
Altın
1,670.16
ETH/USDT
1,362.40
BTC/USDT
19,379.00
BIST 100
3,262.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Teknoloji

NASA'nın sismik aracı InSight, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı

Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight, gezegene düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı.

Alaattin Doğru   | 20.09.2022
NASA'nın sismik aracı InSight, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı nasa.gov

Ankara

Sciences et Avenir bilim dergisinde yer alan habere göre, 2018'de Mars'ta sismik araştırma için gönderilen ve Paris Globe Fizik Enstitüsünün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı InSight, gezegende bir ilke imza attı.

Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight, bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetmeyi başardı.

Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı.

Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor.

Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Yeni Dönemde Kazakistan: Kazakistan Dostlarının Buluşması" toplantısı yapıldı
Sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek
İçişleri Bakanı Soylu: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı
Madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün varlıkları 5 yılda 3 katına çıktı
Iğdır'da çalınan 118 koyunu JASAT ekibi buldu

Benzer haberler

NASA'nın sismik aracı InSight, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı

NASA'nın sismik aracı InSight, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı

Pakistan'ın en büyük tatlı su gölü taştı

AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu

Kovid-19 yapay zeka kullanılarak ses ile tespit edebilir

Kovid-19 yapay zeka kullanılarak ses ile tespit edebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet