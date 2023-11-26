Dolar
28.87
Euro
31.60
Altın
2,003.64
ETH/USDT
2,078.30
BTC/USDT
37,620.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari'de düzenlenen "Derin Uzayda Bilim" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Sayim Harmancı  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Valilik, Çukurca Belediyesi ve Herkari Bilim Sanat ve Edebiyat Derneği'nin iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa öğrenciler ilgi gösterdi.

Vali yardımcısı Furkan Berber, yaptığı konuşmada, kentte genç nüfusun fazla olmasının bu programları önemli kıldığını söyledi.

Bu tür programlarla çocuk ve gençlerin hayatlarına dokunulabileceğine işaret eden Berber, "Bir meslek grubundaki tanınmış bir kişiyi rol model alıp kendi milletinize, bütün insanlığa hizmete kendinizi koşullandırıp motive edebilirsiniz. Bu programların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Astrofizikçi Yıldız da kente ilk kez geldiğini ve burada bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Programa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Yıldız, görevli olduğu kuruluş ve gezegenler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

NASA'nın 11 merkezden oluşan dünyadaki en büyük uzay kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Yıldız, "Ben de Los Angeles'taki merkezde çalışıyorum. Bizim bu çalışmalarımızda devasa çanaklarımız var. 70 metre çapına varan çanaklarımız bulunuyor. Bunlarla, derin uzaydaki araçlarımızla iletişim kuruyoruz." diye konuştu.

Uzaya ilişkin çalışma ve bilimsel araştırmaların yüksek maliyetle gerçekleştirildiğinin altını çizen Yıldız, "Şu anda her yerde su arıyoruz ve işin ilginç tarafı her yerde su buluyoruz. Dünyadan daha fazla su olan yerler var. Mars'ta da su bulduk. Ama Mars'ta çok daha farklı şeylere rastladık. Şu anda Mars'ta iki aracımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Dernek Başkanı Ayşegül Ayyıldız da bilim, sanat ve edebiyat alanlarında panel, söyleşi, seminer gibi programlar düzenleyerek önemli isimleri gençlerle buluşturduklarını bildirdi.

Programa Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Harun Aşan öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı
Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Sivas'ta fırtına nedeniyle 78 binada hasar oluştu, 1 kişi yaralandı
Bakan Bolat, Esendere'de 119,7 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi
AFAD, olumsuz hava koşullarından etkilenen 198 kişiyi kurtardı

Benzer haberler

NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı

NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı

Hakkari'de ekipler kardan kapanan üs bölgesi yolunu 3 günde açabildi

Babasının hediyesi makinayla başladığı uzay fotoğrafçılığında gözle görülmeyenleri pozluyor

Ara tatili fırsat bilen öğretmenler, velilerle el ele vererek okulun bakımını yaptı

Ara tatili fırsat bilen öğretmenler, velilerle el ele vererek okulun bakımını yaptı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
NASA ve Mars arasındaki iletişim, Güneş'in araya girmesi nedeniyle iki haftalığına kesildi

NASA ve Mars arasındaki iletişim, Güneş'in araya girmesi nedeniyle iki haftalığına kesildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet