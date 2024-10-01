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Teknoloji

NASA, Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yüzeyinde karbondioksit izleri tespit etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yüzeyinde karbondioksit izleri olduğunu ortaya çıkardı.

Irmak Akcan  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
NASA, Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yüzeyinde karbondioksit izleri tespit etti nasa.gov

Ankara

JWST aracılığıyla Plüton'un en büyük uydusu Charon'u inceleyen araştırmacılar, uydunun yüzeyinde daha önce bu gökcisminde rastlanılmamış olan karbondioksit bileşiği saptadı.

Araştırmacılar ayrıca, yüzeyi su buzu ile kaplı uyduda hidrojen peroksit bileşiği izine de rastladı.

Araştırma "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

NASA'nın New Horizons uzay aracı yardımıyla 2015'te Charon'un yüzeyinin su buzu ile kaplı olduğu keşfedilmişti.

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