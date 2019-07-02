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Bilim Teknoloji

NASA Orion uzay aracının tahliye testini gerçekleştirdi

NASA, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan Orion uzay aracının acil durumlarda personelin güvenle tahliye edilmesini sağlayacak sistemi test edildi.

Emre Aytekin   | 02.07.2019
NASA Orion uzay aracının tahliye testini gerçekleştirdi nasa.gov

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı planladığı Orion uzay aracında kalkışta yaşanacak acil durumlarda personelin güvenle tahliye edilmesini sağlayacak sistemi test etti.

NASA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orion uzay aracının fırlatış sonrasında, henüz taşıyıcı rokete bağlıyken ortaya çıkabilecek aksaklıklarda, roketten ayrılarak astronotların güvenle Dünya'ya geri dönmesini sağlayan tahliye sisteminin başarılı bir testi gerçekleştirildi.

"Ascent Abort-2" (Kalkış Tahliyesi-2) adı verilen deneme için, Orion personel taşıyıcı kapsülün test için tasarlanan bir versiyonu, Northrop Grumman şirketinin ABD Hava Kuvvetleri için geliştirdiği "Peacekeeper" roketiyle Florida eyaletindeki Cape Caneveral Uzay Üssü'nden atmosfere fırlatıldı.

Orion test aracı, yaklaşık 9,5 kilometre irtifa kazanarak yüksek aerodinamik stres bölgesine ulaştı. Bu noktada tahliye süreci başlatıldı ve milisaniyeler içinde harekete geçen tahliye motoru, kapsülü roketten ayırmayı başardı. Ardından devreye giren irtifa kontrol motoru, kapsülü çevirerek denge kazanmasını sağladı. En son aşamada ise iniş motoru devreye girerek kapsülü Atlantik Okyanusu'na indirdi.

NASA, Orion uzay aracını Ay'ı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler yapmayı amaçlayan Artemis görevlerinde kullanmayı planlıyor.

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