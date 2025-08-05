NASA'nın Ay'a nükleer reaktör göndermeye hazırlandığı iddia edildi
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), Ay'ın yüzeyine nükleer reaktör gönderme planı olduğu öne sürüldü.
Ankara
ABD'de yayımlanan Politico dergisinin ulaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre NASA, büyük bir projeyi kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.
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Ulaştırma Bakanı ve NASA Geçici Direktörü Sean Duffy'nin, inşa edilmesi ve ardından Ay'a fırlatılması planlanan bir nükleer reaktör projesini bu hafta duyurması bekleniyor.
Nükleer reaktörün 100 kilovat gücünde olması ve 2030'a kadar uzaya gönderilmesi hedefleniyor.
İsmi açıklanmayan kıdemli bir NASA yetkilisi, dergiye yaptığı açıklamada, ABD'nin bu adımla, ikinci uzay yarışını kazanmayı amaçladığını ifade etti.
Projeye ilişkin belgelerde, Ay'da nükleer reaktöre sahip olacak ilk ülkenin burayı "yasaklı bölge ilan ederek ABD'yi önemli ölçüde kısıtlayabileceği" belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.