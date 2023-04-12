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Teknoloji

NASA, Mars görevleri simülasyonu için Dünya'da "habitat" oluşturuyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'da "Mars habitatı"nın oluşturulacağı ve farklı ekiplerin birer yıl katılacağı deneylerle gelecekte yapılacak görevlerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıracak.

Yavuz Aydın  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
NASA, Mars görevleri simülasyonu için Dünya'da "habitat" oluşturuyor

Ankara

Phys.org'un haberine göre, NASA yetkilileri, Mars habitatının dört küçük oda, bir spor salonu ve tabana serilecek kırmızı kumla oluşturulacağını, gönüllülerin bir yıl boyunca bu ortamda yaşayacağını ve böylece gelecekteki Mars görevlerinin nasıl olacağının araştırılacağını açıkladı.

Mürettebat Sağlığı ve Performansı Keşif Analoğu (CHAPEA) adı verilen üç ayrı deneyin, ABD'nin Texas eyaletindeki NASA'nın Houston tesislerinde yapılacağı kaydedildi.

Deneylerde, insanların uzun izolasyon sürelerine karşı dayanıklılığını daha iyi anlamak için deneklerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının izleneceği belirtildi.

Araştırmacılar, deneklerin su kullanımının kısıtlanması veya ekipman arızaları gibi stresli durumlara verdiği tepkiyi de düzenli olarak test edecek.

Bu yaz başlanması planlanan ilk deneye dört gönüllünün katılacağı açıklandı.

CHAPEA deneylerinin baş araştırmacısı Grace Douglas, elde edilecek verilerle NASA'nın astronotların Mars'taki "kaynak kullanımını" daha iyi anlayacağını söyledi.

Douglas, "Astronotlara sağlayacağımız malzemelerle onları destekleyip destekleyemeyeceğimizi anlamak istiyoruz. Bu veriler kritik kaynak kararlarını vermek için gerçekten önemli olacak. Böylesine uzak bir görev için, 'çok katı malzeme sınırlamaları' olacaktır." ifadelerini kullandı.

Habitat, üç boyutlu yazıcıyla oluşturulacak

Habitatın başka bir özelliği de üç boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilecek olması.

Douglas açıklamasında, "Üç boyutlu yazıcılar, NASA'nın diğer gezegen veya ay yüzeyinde yaşam alanı oluşturmada potansiyel olarak değerlendirdiği teknolojilerden biri." dedi.

Gönüllüler, iki banyo, bitki yetiştirmek için bir çiftlik, tıbbi gereksinimler için bir oda, boş vakitleri geçirmek için bir alan ve birkaç iş istasyonunu içeren "Mars Kumulları Alfa" adlı 160 metrekarelik bir barınakta yaşayacak.

Aslında bir hangarın içinde bulunan ancak bir hava kilidiyle çıkılacak olan "dış mekanda" ise Mars habitatı inşa edilecek.

Astronotlar, Kızıl Gezegen'in daha az yer çekimini simüle etmek için oluşturulan kayışlarla bağlanarak bir koşu bandı üzerinde yürüyecek.

NASA Davranışsal Sağlık ve Performans Laboratuvarı Başkanı Suzanne Bell, koşu bantlarının, dört gönüllünün numune ve bilgi toplama veya altyapı inşası gibi maksatlarla yapacakları uzun yürüyüşleri canlandırmak için de kullanılacağını ifade etti.

NASA, ilk deneye katılacakların henüz belli olmadığını ancak adayların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik geçmişlerine uygun olarak "astronot aday adayları için uygulanan standart kriterlere göre seçileceğini" açıkladı.

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