Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,329.60
BTC/USDT
95,598.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Galatasaray maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Teknoloji

Musk, Starlink'in Kosova'da da mevcut olduğunu açıkladı

Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in Kosova'da mevcut olduğunu duyurdu.

Lejla Biogradlija  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Musk, Starlink'in Kosova'da da mevcut olduğunu açıkladı

Ankara

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Starlink artık Kosova'da." ifadesini kullandı.

Starlink'in X hesabından yapılan paylaşımda da "Starlink'in yüksek hızlı ve düşük gecikmeli interneti artık Kosova'da mevcut." ifadesine yer verildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de, sosyal medya hesabında Musk ve Starlink'i etiketleyerek "Kosova'ya hoş geldiniz." paylaşımı yaptı.

Başbakan Albin Kurti, Starlink'in ülkede olmasını memnuniyetle karşılayarak, bunun dijital altyapının gelişmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu arada, bölge ülkelerden Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta mevcut olan Starlink'in 2025'te Sırbistan ve Karadağ'a da gelmesi bekleniyor. Bosna Hersek içinse "tarihin belli olmadığı" belirtiliyor.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz internet hizmeti alan bölgelerinde internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı uzay tabanlı bir sistem. Bu sistemle Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan binlerce Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK/YPG'ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz
İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yenileme çalışmalarının ardından yarın açılacak
Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera: Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye olarak büyük bir momentum yakaladık

Benzer haberler

Musk, Starlink'in Kosova'da da mevcut olduğunu açıkladı

Musk, Starlink'in Kosova'da da mevcut olduğunu açıkladı

Beyaz Saray, "hükümetin kapanmasının" ülkede istikrarsızlığa yol açabileceğini bildirdi

Kosova ile Makine ve Kimya Endüstrisi arasında anlaşma imzalandı

Mehmetçik, Kosovalı askerleri eğitmeye devam ediyor

Mehmetçik, Kosovalı askerleri eğitmeye devam ediyor
Kosova'da 90 yaşındaki fotoğrafçı İspahiu, ilerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdürüyor

Kosova'da 90 yaşındaki fotoğrafçı İspahiu, ilerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdürüyor
OpenAI, Elon Musk'ın 2017'de kar amacı güden bir yapıdan yana olduğunu iddia etti

OpenAI, Elon Musk'ın 2017'de kar amacı güden bir yapıdan yana olduğunu iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet