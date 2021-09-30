Dolar
8.89
Euro
10.31
Altın
1,757.58
ETH/USDT
3,008.90
BTC/USDT
43,652.00
BIST 100
1,406.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

'Murat 124'ü dönüştüren öğrenciler, TEKNOFEST'teki ilgiden memnun

Zonguldak'ta üniversite ve lise öğrencileri, otonom ve elektrikli araca dönüştürdükleri ve TEKNOFEST'te ilgi gören Murat 124'ü anlattı.

Gökhan Yılmaz   | 30.09.2021
'Murat 124'ü dönüştüren öğrenciler, TEKNOFEST'teki ilgiden memnun Fotoğraf: Seçkin Kırarslan/AA

Zonguldak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin farklı bölümlerinde eğitim gören 6 ve çeşitli liselerden 16 öğrencinin yer aldığı "Karaelmas" takımı, TÜBİTAK'ın sponsorluğunda 3 bin liraya hurda şekildeki Murat 124 satın alarak, aracı sürücüsüz ve elektrikli otomobile dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Öğrenciler, iki aylık sürede elektronik aksamlarını montajladıkları aracı, elektrikli hale dönüştürdü.

Sürücü ve sürücüsüz çalışma özelliği bulunan araçla Robotaksi yarışmasına katılan öğrencilerin çalışması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da ilgi gördü.

"Dış konsepti nedeniyle büyük ilgi çekti"

Takım kaptanı Berat Cansız, gazetecilere, satın aldıkları hurda aracı yarışma konseptine uygun hale getirdiklerini söyledi.

Mekanik ekip olarak aracın üzerindeki bütün aksamları sökerek elektronik sistemleri bağladıklarını anlatan Cansız, "Bu sayede serçe elektrikli araç formuna dönüştü. Arkadaşlarımız da otonom algoritmalarını geliştirdi. Bunları elektronik karta yükleyerek aracımızı sürücüsüz hareket ettirebilir hale getirdik." diye konuştu.

Cansız, Bakan Varank ve Bayraktar'ın araca gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aracımız yarışma sürecinde ve fuar alanında dış konsepti nedeniyle büyük ilgi çekti. Bakanımız Mustafa Varank, Selçuk Bayraktar ve savunma sanayi yetkilileri aracımızla yakından ilgilendi. Sırf bizim aracı görmek için gelenler oldu. Birçok kurum ve firma yetkilileri yakından inceledi. Bunlar pozitif anlamda daha iyisini yapmak için bize moral oldu. Yarışmada jüri testlerinden geçerek yarışmaya girmeye hak kazandık ancak yarışmadan bir gün öne yaşadığımız bir sıkıntı nedeniyle derece alamadık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16'ya yükseldi
Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri en alt seviyeye düşürüldü
ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 29 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

'Murat 124'ü dönüştüren öğrenciler, TEKNOFEST'teki ilgiden memnun

'Murat 124'ü dönüştüren öğrenciler, TEKNOFEST'teki ilgiden memnun

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'dan gençlere 'araştırma yapın' çağrısı

ASELSAN Genel Müdürü Görgün: TEKNOFEST'te bilimi ve teknolojiyi ASELSAN'la deneyimleyen çocuklar parlak geleceğimizdir

TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi

TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi

TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
TEKNOFEST 2022'de Samsun'da yapılacak

TEKNOFEST 2022'de Samsun'da yapılacak