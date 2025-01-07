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Teknoloji

Microsoft, Hindistan'da yapay zeka ve bulut altyapısına 3 milyar dolarlık yatırım planlıyor

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Hindistan'daki bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için gelecek 2 yıl içinde 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Microsoft, Hindistan'da yapay zeka ve bulut altyapısına 3 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Washington

Şirketten yapılan açıklamada, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın Hindistan ziyareti sırasında söz konusu yatırım planını duyurduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin gelecek 2 yıl içinde yeni veri merkezlerinin kurulması da dahil Hindistan'da bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek için 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.

Söz konusu yatırımla Hindistan'da yapay zeka inovasyonlarının hızlandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, Microsoft'un "ADVANTA(I)GE India" programının ikinci aşaması kapsamında da gelecek 5 yıl içinde 10 milyon kişiyi yapay zeka becerileriyle eğiterek ülkenin uzun vadeli rekabet gücünü destekleyeceği vurgulandı.

Microsoft'un ülkedeki veri merkezi kampüslerinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişleteceği kaydedilen açıklamada, şirketin halihazırda Hindistan'da 3 veri merkezi bölgesinin bulunduğu ve dördüncüsünün de 2026'da faaliyete geçmeye hazır olduğu bildirildi.

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