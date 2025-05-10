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Dünya

Papa 14. Leo yapay zekanın, insan onurunun ve emeğin savunulmasında zorluklar yarattığını söyledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yapay zekanın, insan onurunun, adaletin ve emeğin savunulmasında yeni zorluklar yarattığını belirtti.

Barış Seçkin  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Papa 14. Leo yapay zekanın, insan onurunun ve emeğin savunulmasında zorluklar yarattığını söyledi

Vatikan

Katoliklerin yeni papası olarak 8 Mayıs'ta seçilen Papa 14. Leo, Kardinaller Meclisi'nin toplantısına katılarak kardinallerine hitap etti.

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Papa 14. Leo, selefi Papa Franciscus'un devam ettirilmesi gereken "değerli bir miras" bıraktığını söyledi.

Ortaya koyduğu bir dizi yeni içtihat ve getirdiği birtakım düzenlemelerle Roma Katolik Kilisesi’nin modern dünyaya açılmasını sağlayan 2. Vatikan Konsili’ne (1962-1965) de atıfta bulunan Papa 14. Leo, "Bugün, 2. Vatikan Konsili'nin ardından Kilise'nin onlarca yıldır izlediği bu yola olan tam bağlılığımızı, bu yolculukta da yenilememizi istiyorum." diye konuştu.

Papa 14. Leo, kendisine "Leo" ismini seçmesinin nedenini anlatırken, 1878 ila 1903 yıllarında papalık yapan ve iki yüzyıl arasında Sanayi Devrimi gibi bir dönemden geçen dünyada sosyal adalet konusunda adım atan ve "kilisenin modern sosyal doktrini"ni başlatan Papa 13. Leo’yu onurlandırmak istediğini belirterek, "Tam da bu çizgide devam etmeye çağrıldığımı hissederek, 14. Leo adını almayı düşündüm." ifadelerini kullandı.

Bu ismi seçmesinin nedenlerini açıklarken, Kilise'nin yapay zekadaki gelişmeler karşısında çalışanların korunmasına öncülük etmesine de işaret eden Papa 14. Leo, "En başta gelen nedeni şu: Papa 13. Leo, tarihi ‘Rerum Novarum’ adlı genelgesiyle, ilk büyük Sanayi Devrimi bağlamında toplumsal meseleyi ele almıştı. Bugün de Kilise, insan onurunun, adaletin ve emeğin savunulması açısından yeni zorluklar getiren başka bir sanayi devrimine ve yapay zeka gelişmelerine yanıt verebilmek amacıyla, herkese kendi sosyal öğreti mirasını sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada basına yansıyan haberlerde, Papa 14. Leo'nun, seçilmesinden bu yana ilk kez Vatikan dışına çıkarak, Genazzano beldesinde bir mabede gittiği, ardından da selefi Papa Franciscus'un Roma'daki Aziz Büyük Meryem Bazilikası'nda bulunan kabrini ziyaret ettiği belirtildi.

Diğer yandan, Papa 14. Leo’nun seçildiği Konklav'a (papalık seçimi) dair bazı bilgiler de basına yansımaya başladı.

ANSA ajansının haberine göre, Konklav’a katılan Madagaskarlı Kardinal Desire Tsarahazana, Papa 14. Leo'nun 100'den fazla oy alarak Papa seçildiğini belirtti.

Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) 8 Mayıs’taki 4. oturumunda, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin 3'te 2'sinin oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti. Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.

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