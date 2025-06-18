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Teknoloji

Meta, İran'ın "İsrail ile bilgi paylaştığı gerekçesiyle WhatsApp'ın silinmesi" çağrısından endişe duyuyor

Meta, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB), anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın telefonlardan silinmesi çağrısında bulunmasından endişe duyduklarını bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Meta, İran'ın "İsrail ile bilgi paylaştığı gerekçesiyle WhatsApp'ın silinmesi" çağrısından endişe duyuyor

Ankara

IRIB, dün İran halkına, kullanıcı bilgilerinin toplanarak İsrail'e gönderildiği gerekçesiyle WhatsApp uygulamasının telefonlardan silinmesine yönelik çağrı yaptı.

CBS News'ün haberine göre, IRIB'in çağrısını değerlendiren WhatsApp'tan bir yetkili, "Bu yanlış haberlerin, insanların en ihtiyaç duyduğu zamanda hizmetlerimizin engellenmesi için bahane olmasından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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WhatsApp'tan gönderilen mesajlarda uçtan uca şifreleme olduğunu, uygulamanın bu mesajlara erişiminin bulunmadığını belirten yetkili, kullanıcıların konumunu ve birbirlerine gönderdiği kişisel mesajları takip etmediklerini, mesajlaşan kişilerin kaydını tutmadıklarını vurguladı.

Yetkili, "Hiçbir hükümete toplu bilgi sağlamıyoruz. On yılı aşkın süredir Meta, WhatsApp'tan bilgi talep edilen kısıtlı koşullar dahil olmak üzere istikrarlı şeffaflık raporları sağlamıştır." dedi.

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