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Teknoloji

Media Markt Turkey, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Sunny Elektronik hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 16.06.2022
Media Markt Turkey, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Sunny Elektronik hakkında rekabet soruşturması açıldı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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