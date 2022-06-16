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Teknoloji

Mars'ta kaydedilen yabancı cisim termal battaniye parçası olabilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta iki kaya arasında görüntülenen parlak, gümüş renkteki materyalin termal battaniye parçası olabileceğini açıkladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 16.06.2022
Mars'ta kaydedilen yabancı cisim termal battaniye parçası olabilir

Ankara

NASA'nın Perseverance ekibi, daha önce Mars'ta kaydedilen görüntülerde, iki kaya arasında bilinmeyen bir cisme rastlandığını bildirdi.

Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüntülerin incelendiği, cismin, 2021'de gönderilen keşif aracından düşmüş termal battaniye parçası olabileceği belirtildi.

Cismin, Perseverance keşif aracının iniş noktasından 2 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Söz konusu cisim, bozulmamış gezegenlerin ortamlarının kirletilmesine dair endişeleri gündeme getirdi.

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