logo
Teknoloji

Koca Piri Reis araştırma gemisi, Kuzey Ege'deki bilimsel oşinografik çalışmasını tamamladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsüne bağlı Koca Piri Reis araştırma gemisi, Ege Denizi'nin kuzeyinde yürüttüğü bilimsel oşinografik araştırmasını başarıyla tamamlayarak İzmir'e döndü.

Günay Pabuşçu  | 10.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Koca Piri Reis araştırma gemisi, Kuzey Ege'deki bilimsel oşinografik çalışmasını tamamladı Fotoğraf: Günay Pabuşçu/AA

İzmir

İnciraltı Balıkçı Barınağı'na demir atan Koca Piri Reis araştırma gemisi, iklim değişim süreçlerini tespit etmek ve Ege Denizi'nin derin su dolaşımına katkısını incelemek amacıyla Türkiye ve uluslararası sulardaki 22 istasyonda 9 gün boyunca araştırma yaptı.

Fiziksel oşinograflar, deniz biyologları ve kimyagerler, deniz suyunun elektriksel iletkenliğini, sıcaklığını ve basıncını ölçmek için kullanılan oşinografi sondası CTD cihazıyla su kolonunda örneklemeler gerçekleştirdi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Koca Piri Reis araştırma gemisini ziyaret etti.

Araştırmacılara ve gemi mürettebatına teşekkür eden Yılmaz, geminin seferin ardından güvenli şekilde İzmir'e dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, şunları ifade etti:

"Gemimiz sadece Türkiye kara sularında değil, uluslararası sularda da bilimsel araştırmalar yapmak üzere seyrediyor. Elde edilen veriler, hem üniversitemize hem de uluslararası bilime katkı sağlayacak. Üniversitemiz, denizcilik ve deniz bilimleri alanında güçlü altyapı ve araştırmacılara sahip. Ege Denizi'nde, deniz kirliliğinden deprem araştırmalarına kadar çok farklı alanlarda araştırmalar gerçekleştiriyor. Üniversite yönetimi olarak, deniz bilimleri ve teknolojileri alanında bilimsel seferleri desteklemeye devam edeceğiz."

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz de çeşitli derinliklerde oşinografik aletler kullanarak suyun sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve çözülmüş oksijen değerlerini ölçtüklerini söyledi.

Bu ölçümlerin iklim değişikliğine ışık tutacağını belirten Gündüz, "Bir diğer amacımız, Ege Denizi'nin doğusundaki körfezlerle Ege Denizi arasındaki ilişkiyi incelemekti. Kuzey Ege'deki soğuk ve ağır suyun miktarının izlenmesi önemli. Bu yaptığımız çalışmada ölçtüğümüz veriler, bu suyun miktarını ve özelliklerini gösterecek. Böylece iklim değişikliğine başka bir açıdan da bakmış olacağız." dedi.

