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Teknoloji

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber' hazırladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcıların bilgilerinin depolanmasına izin veren format olan "çerez"lere ilişkin rehber hazırladı.

İsmet Karakaş   | 20.06.2022
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber' hazırladı

Ankara

İnternet sayfası işleten tüm veri sorumluları için hazırlanan tavsiye niteliğindeki "Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber", kurumun internet sitesinde yer aldı.

Rehbere göre, çerezlerle ilgili aydınlatma açık, sade ve anlaşılır yapılacak, internet sitesinde karmaşık ve içinde pek çok başka konuda bilgi veren gizlilik bildirimleri yer almayacak.

Çerezlerin yerleştirilmesinden önce uygun hukuki sebeplerden biri olan açık rıza alınması gerektiğine dikkat edilecek.

İlgili kişinin genel bir irade açıklaması ile "kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum" şeklinde açık uçlu ve belirsiz rızası tek başına "açık rıza" olarak kabul edilmeyecek.

Veri aktarım faaliyetlerinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun işlem yapılacak.

Bir internet sitesini ilk defa ziyaret eden kişinin, yalnızca siteye girmiş olması ile kişisel verilerinin işlenmesi yönünde açık iradesini beyan ettiği düşünülemeyecek.

Ürün ve hizmetin hitap edeceği kitle çocuklar ise aydınlatma yükümlülüğü kapsamında çocukların algı düzeyine uygun bilgilendirici metinler hazırlanacak, gerekirse resim ve görsel efektlerle desteklenen daha anlaşılır, sade ve açık bir dil kullanılacak.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber' hazırladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber' hazırladı