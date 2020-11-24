Euro
9.49
Dolar
7.98
BIST 100
1,321.70
Altın
1,823.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

KAEÜ tıbbi ve yenilebilir mantar türlerinin üretim üssü olacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, başta halk arasında "ölümsüzlük mantarı" olarak bilinen reishi olmak üzere farklı türdeki mantarların üretimine başlandı.

Abdullah Yıldız   | 24.11.2020
KAEÜ tıbbi ve yenilebilir mantar türlerinin üretim üssü olacak

Kırşehir

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) hayata geçirilen proje ile halk arasında "ölümsüzlük mantarı" olarak bilinen tür başta olmak üzere farklı mantar türleri üretilmeye başladı.

Üniversitenin Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Mantar Araştırma ve Üretim Merkezinde tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi için tesis kuruldu.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Atila tarafından yürütülen çalışmalar sonucu söz konusu üretim laboratuvarında "İstiridye Mantarı Üretiyoruz Geleceğe Güvenle Bakıyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Konya Ovası Projesi'nin (KOP) desteklediği proje kapsamında istiridyenin ardından sağlık sektöründe sıklıkla kullanılan ve halk arasında "ölümsüzlük mantarı" olarak bilinen reishi üretimine de geçildi.

Merkezde çiftçilere mantar üretimiyle ilgili eğitim verildi. Çalışmaların genişletilmesiyle merkezde tıbbi ve yenilebilir 8-9 mantar türü üretilerek bilimsel sonuçlarla sektöre katkı sağlanması amaçlanıyor.

Geçen yıl, içerdiği öz ile özellikle kemoterapi dönemlerinde ve kanser tedavilerinde kullanılabilen reishi mantarının üretimi gerçekleştirilerek bilimsel analiz çalışmalarında kullanıldı, bu yıl başlanan üretimle reishi mantarı hem kurutulmuş hem de öğütülmüş olarak satışa sunulacak.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada tanınan ancak Türkiye'de fazla bilinmeyen reishi mantarının "ölümsüzlük mantarı" olarak bilindiğini, KAEÜ Ziraat Fakültesinde uyguladıkları proje ile bu mantar türünün üretimine ağırlık verdiklerini söyledi.

Mantar üretimine istiridye ile başladıklarını, daha sonra reishi mantarını entegre ettiklerini anlatan Karakaya, "Reishi mantarını üniversitemizde hem kurutulmuş hem de öğütülmüş şekliyle satışa sunacağız. Üniversitemiz öncelikle işi yapıp üretimin bilimsel sonuçlarını sektörün istifadesine sunacak." dedi.

"Üniversiteyi mantar üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz"

İlerleyen zamanlarda farklı türleri de üreterek üniversiteyi mantar üretim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"İstiridye mantarının miseli üniversitemizde KOP desteğiyle üretiliyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde bu miselleri almak için üniversitemizi ziyarete gelen yatırımcılar var. İlerleyen zamanda hem istiridye mantarı miseliyle sektörü buluşturmayı hem de tüketilebilir nitelikte olan bu mantarın satışını yapmayı arzu ediyoruz."

Doç. Dr. Funda Atila da reishi mantarının 3 ayda yetiştiğini belirterek, geçen yılki deneme ve analiz üretiminin ardından bu yıl daha çok miktarda reishi mantarı üretmek için tohumluk ekimini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Amaçlarının kanser hastalarının tedavisine ve sağlıklı insanların bağışıklık sistemlerine katkı sunmak olduğunu vurgulayan Atila, şunları kaydetti:

"Reishi mantarı kurutulduktan sonra öğütülerek paketleniyor. Bir litre suya 2 veya 3 gram ilave edilerek, gün içinde tüketildiğinde bağışıklık sistemine etki yaptığı uluslararası çalışmalarla tescil edilmiş bir mantar türüdür."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor
Sağlık Bakanlığı A'dan Z'ye 'Kovid-19 Sözlüğü' hazırladı
Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor
Başkentte toplu ulaşıma Kovid-19 düzenlemesi

Benzer haberler

KAEÜ tıbbi ve yenilebilir mantar türlerinin üretim üssü olacak

KAEÜ tıbbi ve yenilebilir mantar türlerinin üretim üssü olacak

Stratejik teknolojilerde dışa bağımlılık küresel güç dengelerini etkiliyor

Otomotiv yan sanayi ihracatı ekimde 1 milyar doların üzerine çıktı

Geri dönüştürülen atık araç lastikleri ekonomiye 'enerji' veriyor

Geri dönüştürülen atık araç lastikleri ekonomiye 'enerji' veriyor
Hobi için kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Hobi için kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor

Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor