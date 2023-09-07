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Teknoloji

Japonya, Ay'a iniş aracı taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Japonya, Ay'a iniş aracı taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi Kaynak: Japan Aerospace Exploration Agency

Tokyo

H2A roketi yerel saatle 08.42'de güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen "SLIM" ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor.

Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.

İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor

Japonya'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.

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