Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,869.40
BTC/USDT
64,060.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Katar'ın başkenti Doha'dan yayındayız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da "28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası" panelinde konuşuyor İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. -VTR-
logo
Teknoloji

Isparta'daki kamu binalarında sesli navigasyon dönemi başlıyor

Isparta'daki kamu binalarında sesli navigasyon dönemi başlıyor.

Yalçın Çelen  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Isparta'daki kamu binalarında sesli navigasyon dönemi başlıyor

Isparta

İl Özel İdaresi, 6 Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi ve Süleyman Demirel Üniversitesince (SDÜ), görme engellilerin kamu kurumlarındaki işlemlerini kimseye ihtiyaç duymadan yapabilmelerini hedefleyen "Engelsiz Isparta" Projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

SDÜ Mimarlık Fakültesinin "Mekan Algısının Engelsiz Deneyimi" Sergisi'ndeki fikirlerden yola çıkan İl Özel İdaresi mühendisleri, özel mobil uygulama geliştirdi.

Uygulama sayesinde görme engelli bireyler, gitmek istedikleri birimlere sesli yönlendirmelerle ulaşarak işlemlerini refakatçisiz tamamlayabilecek.

İlk etapta belirlenen pilot binalarda uygulanacak sistemin, ilerleyen süreçte şehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lahey Büyükelçisi Yazgan: Hollanda ile Türkiye birlikte Avrupa güvenliğine çok önemli katkılar sağlayabilir
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten "28 Şubat" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Isparta'daki kamu binalarında sesli navigasyon dönemi başlıyor

Isparta'daki kamu binalarında sesli navigasyon dönemi başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet