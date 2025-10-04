"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi" kritik kabul testlerini başarıyla tamamlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen "IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin, kritik kabul testlerini başarıyla tamamladığını belirtti.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.
IŞIK'ın kritik kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını bildiren Kacır, şunları kaydetti:
"20 kilovat gücündeki lazer kaynağı ile 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti, 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti, kara ve deniz platformlarında etkin kullanım, yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısıyla IŞIK, geleceğin lazer tabanlı savunma teknolojilerinde Türkiye'yi caydırıcı ve etkin bir güç olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor."
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen “IŞIK” Yüksek Güçlü Lazer Sistemi, kritik kabul testlerini başarıyla tamamladı! ✅— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 4, 2025
20 kW gücündeki lazer kaynağı ile;
🔹 5 km’ye kadar körleştirme kabiliyeti
🔹 1,5 km’ye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti
🔹 Kara ve… pic.twitter.com/mdv8nHNAHP