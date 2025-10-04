Dolar
Teknoloji

"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi" kritik kabul testlerini başarıyla tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen "IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin, kritik kabul testlerini başarıyla tamamladığını belirtti.

Doğukan Gürel  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi" kritik kabul testlerini başarıyla tamamlandı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,  konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

IŞIK'ın kritik kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"20 kilovat gücündeki lazer kaynağı ile 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti, 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti, kara ve deniz platformlarında etkin kullanım, yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısıyla IŞIK, geleceğin lazer tabanlı savunma teknolojilerinde Türkiye'yi caydırıcı ve etkin bir güç olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor."

