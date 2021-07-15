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Teknoloji

İnternet hızında yeni rekor saniyede 319 terabit ile Japonya'da kırıldı

Japonya'da, saniyede 319 terabit veri hızıyla dünya internet hızında yeni rekor kırıldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 15.07.2021
İnternet hızında yeni rekor saniyede 319 terabit ile Japonya'da kırıldı

Tokyo

Japonya Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Ulusal Enstitüsü (NICT) açıklamasında, yeni internet hız rekoruna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre NICT mühendisleri saniyede 319 terabit ile dünyanın yeni en hızlı internet rekorunu kırdı.

Yeni rekora, erbiyum ve tulyum elementleriyle güçlendirilmiş fiber yükselticilerin benimsenmesiyle ulaşılabildiğine vurgu yapıldı.

3 bin kilometre uzunluğunda döşenen fiber kablolar ile yakalanan internet hızının, günümüzde kullanılagelen kablo altyapısıyla yakalanabileceği savunuldu.

Rekor, geçen yıl ulaşılan 178 terabiti neredeyse iki kat, önceki yıl kaydedilen 44,2 terabit hızı da yaklaşık 7 kat geçmiş oldu.

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