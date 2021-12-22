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Teknoloji

Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi 'Pralay'ı test etti

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yerli üretim füze sistemi "Pralay"ı test ettiği bildirildi.

Nuri Aydın   | 22.12.2021
Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi 'Pralay'ı test etti

Ankara

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen "Pralay" füzesi, Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarından ateşlendi.

Füzenin deneme atışları, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin konuşlandırılmasından bir gün sonra gerçekleştirildi.

DRDO'dan yapılan açıklamada, "Pralay"ın 150 ila 500 kilometre arasında etkili olduğu ve mobil fırlatıcı üzerinden ateşlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, füzenin istenen yörüngeyi takip ederek belirlenen hedefe ulaştığı ve deneme atışını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Hindistan, 18 Aralık'ta 1000 ila 2 bin kilometre menzilli nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P"yi de test etmişti.


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