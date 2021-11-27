Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
logo
Teknoloji

Hindistan Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

Hindistan hükümeti, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink Internet Services'in uydu tabanlı internet hizmeti sunmadan önce, ülkenin internet düzenleme kurallarına uyacağını bildirmesini istedi.

Mehmet Alaca   | 27.11.2021
Hindistan Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

Ankara

İletişim Bakanlığın yaptığı açıklamada, Starlink'in ülkede lisansının olmadığı ve halkın reklamları yapılan Starlink hizmetlerine abone olmamasının tavsiye edildiği aktarıldı.

Musk'ın şirketinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Basında çıkan haberlere göre, Musk'ın SpaceX'i, hizmetin beta sürümü için 99 dolar karşılığında ön siparişleri kabul ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un 'Omikron' varyantı için 'titizlikle takip edilmeli' uyarısı
Kovid-19'un 'Omikron' varyantının tespit edildiği Güney Afrika'da vaka sayıları hızla artıyor
DSÖ, Kovid-19'un Güney Afrika varyantının endişe verici olduğunu açıkladı
Bakan Koca: Kovid 19'un Nu varyantı dolayısıyla 5 Afrika ülkesi için seyahat kısıtlaması getirildi
Çin'de yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 salgını ortaya çıktı

Benzer haberler

Hindistan Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

Hindistan Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

Hindistan'da yüzlerce çiftçi yeniden sokaklara çıktı

Hindistan’da son 24 saatte 1,5 yılın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Hindistan'da tarım yasalarını protesto eden çiftçiler eylemlerine devam edecek

Hindistan'da tarım yasalarını protesto eden çiftçiler eylemlerine devam edecek
Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti
Hindistan protestolara neden olan tartışmalı tarım yasalarını kaldıracak

Hindistan protestolara neden olan tartışmalı tarım yasalarını kaldıracak